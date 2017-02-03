Хуг рассказал об угрозах, которые нависли над Авдеевкой

Замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул опасность гуманитарной и экологической катастрофы в городе, который обстреливают боевики

Вследствие боевых действий в Авдеевке Донецкой области есть угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в регионе. Об этом заявил сегодня первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Сейчас ставки повысились. Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы"- сказал Хуг в ходе Skype-включения из Авдеевки на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ".

Он подчеркнул, что объекты инфраструктуры, водо-, электро-, газоснабжения должны функционировать вне зависимости от того, где проходит условная линия разграничения.

Первый замглавы СММ ОБСЕ отметил, что с воскресенья наблюдатели миссии фиксируют чрезвычайно высокие показатели нарушения режима прекращения огня.

"Количество нарушений режима прекращения огня, которые мы фиксируем ежедневно, достигает тысяч. В частности, во вторник мы зафиксировали более 11 тыс. Это – беспрецедентные показатели", – сказал Хуг.

Он добавил, что особую обеспокоенность вызывает применение реактивных систем залпового огня в секторе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также в других местах вдоль линии столкновения.

"Мы зафиксировали удары из артиллерии и минометов, а также из РСЗО непосредственно в жилых районах и поблизости", – сообщил замглавы миссии.

По его словам, вследствие ночных обстрелов в Донецке и Авдеевке, по предварительным данным, есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"В составе миссии 724 наблюдателя, из которых 588 работают на востоке. Кроме этого у нас есть 332 местных и 93 других международных сотрудников, которые работают в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", – рассказал Хуг.