Из Авдеевки начали эвакуировать людей (видео)

Сегодня, 11:02

Первые автобусы из города выедут сегодня


Всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать. Первые автобусы из Авдеевки выедут сегодня.

Вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей, сообщает ТСН.

Тем временем ситуация в городе до сих пор критическая. Коксохимическому заводу удается поддерживать тепло в домах жителей города до 15 градусов тепла.

В Днепре, Харькове и Запорожье собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки и готовятся принять оттуда людей.

Ситуацию в прифронтовой Авдеевке, где накануне объявили чрезвычайное положение, сегодня, 1 февраля, должны обсудить в Минске. Там собирается Трехсторонняя контактная группа.
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