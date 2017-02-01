Из Авдеевки начали эвакуировать людей (видео)

Первые автобусы из города выедут сегодня

Всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать. Первые автобусы из Авдеевки выедут сегодня.

Вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей, сообщает ТСН.

Тем временем ситуация в городе до сих пор критическая. Коксохимическому заводу удается поддерживать тепло в домах жителей города до 15 градусов тепла.

В Днепре, Харькове и Запорожье собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки и готовятся принять оттуда людей.

Ситуацию в прифронтовой Авдеевке, где накануне объявили чрезвычайное положение, сегодня, 1 февраля, должны обсудить в Минске. Там собирается Трехсторонняя контактная группа.