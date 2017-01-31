Из жилых кварталов Донецка снаряды летят в сторону Авдеевки – горожане

Сегодня, 11:09

Дончане напуганы боями, от которых содрогается все вокруг

Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP
Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP

Донецк содрогается от залпов РСЗО "Град", в городе почти без пауз работают гранатометы и минометы. Во всех районах дрожат дома и окна.

"Все началось ночью, стрельба была такой, что мы вспомнили 2014-й год и спали в одной комнате возле собранного "тревожного чемоданчика". Было слышно что "Град" стреляет откуда-то очень близко – по всей видимости, с объездной дороги на Макеевку или из поселка Калинкино", – рассказал дончанин Игорь Привалов.

О жестких "исходящих" сообщают из всех девяти районов Донецка.

"Стреляют из жилых кварталов, причем густозаселенных. Четко знают, что ответки не будет, поэтому чувствуют себя вольготно. Стреляют сразу несколькими боекомплектами, накрывают Авдеевку, "промку". В общем, война у нас продолжается", – резюмировал житель шахтерской столицы Иван Калинин.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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