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На Донбассе перевернулся пассажирский автобус (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/49_main.1482410058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/49_tn.1482410058.jpg Донбасс Травмированы пять человек, пострадавших доставили в медицинское учреждение

На Донбассе перевернулся пассажирский автобус (фото)

Сегодня, 14:32

Травмированы пять человек, пострадавших доставили в медицинское учреждение

ДТП в Луганской области. Фото: полиция
ДТП в Луганской области. Фото: полиция

В Беловодском районе Луганской области перевернулся автобус  с пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек.

Авария произошла на 236 км автодороги Чугуев – Меловое, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из поселка Беловодск в направлении города Старобельск, управляя транспортным средством с механическим повреждением задней правой рессоры, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся", – отмечают правоохранители.

sam_6278Фото: полиция

Вследствие ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Травмированных доставили в медицинское учреждение.

sam_6290Фото: полиция

Напомним, минувшим вечером в Харькове, по проспекту Льва Ландау, 27, произошло ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода, после чего иномарка перевернулась.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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