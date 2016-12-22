На Донбассе перевернулся пассажирский автобус (фото)

Травмированы пять человек, пострадавших доставили в медицинское учреждение

В Беловодском районе Луганской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек.

Авария произошла на 236 км автодороги Чугуев – Меловое, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из поселка Беловодск в направлении города Старобельск, управляя транспортным средством с механическим повреждением задней правой рессоры, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

Вследствие ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Травмированных доставили в медицинское учреждение.

Фото: полиция

Напомним, минувшим вечером в Харькове, по проспекту Льва Ландау, 27, произошло ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода, после чего иномарка перевернулась.