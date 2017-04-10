Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы возле Отрадовки

Сегодня, 04:00

Украинская сторона в СЦКК заявила, что взрывы были связаны с проведением работ по разминированию вблизи гуманитарно-логистического центра

ОБСЕ. Фото из открытых источников
ОБСЕ. Фото из открытых источников

Участники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стали свидетелями взрывов вблизи бывшего гуманитарно-логистического центра возле Отрадовки (Донецкая область). Об этом говорится в отчете миссии.

"Неподалеку Отрадовки в 300 метрах от патруля ОБСЕ прогремели взрывы. 8 апреля патруль в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях направлялся к пункту въезда-выезда (КПВВ) в Майорске для осуществления мониторинга пересечения линии соприкосновения двумя представителями ВС РФ при Общем центре по контролю и координации", – говорится в сообщении.

Так, находясь вблизи бывшего гуманитарно-логистического центра, наблюдатели услышали и увидели два взрыва в 300 м к югу от своей позиции. Патруль покинул этот район, а впоследствии, остановившись неподалеку южной окраины Отрадовки, наблюдатели услышали еще два взрыва. Украинская сторона в СЦКК заявила, что взрывы были связаны с проведением работ по разминированию вблизи гуманитарно-логистического центра.

"На момент инцидента патруль не зафиксировал никаких работ по разминированию, одновременно СЦКК заранее не сообщал СММ о проведении таких работ в этом районе", – говорится в отчете.

Напомним, за текущую неделю количество нарушений режима тишины в зоне военной операции снизилось на 20% по сравнению с прошлой неделей.
ОБСЕ, Донбасс, наблюдатели

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Источник:

РБК-Украина

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