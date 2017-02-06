Народный депутат и неизвестные в балаклавах заблокировали трассу на Донбассе

Сегодня, 17:24

Сотрудники полиции пытаются разрешить инцидент

Неизвестные перекрыли трассу. Фото: sputnik.az
Неизвестные перекрыли трассу. Фото: sputnik.az

Сегодня около 16:00 вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Прибывших правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные оскорбляли, а также мешали их работе.

"На месте находился один из народных депутатов Украины. Работниками полиции в пределах компетенции были приняты соответствующие меры по восстановлению движения. В настоящее время проезд транспорта на указанном участке автодороги восстановлен", – пояснили в полиции.

Сейчас на месте находится глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Напомним, 5 февраля пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат Украины, который участвует в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко, что этим нардепом-драчуном был Владимир Парасюк. Сам парламентарий все отрицает.

Как сообщалось, прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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