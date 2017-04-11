Обострение на Донбассе: военные понесли потери
Боевики продолжают применять различное вооружение
За минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении противник из БМП обстреливал Водяное. Позиции украинских военных в районе Гнутово и Гранитного попали под огонь противотанковых гранатометов.
На Донецком направлении опорные пункты у Зайцево, Песок и Луганского противник обстреливал из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки – из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.
На Луганском направлении, военные у Крымского и Катериновки попали под огонь минометов.
За минувшие сутки на Донбассе пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
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