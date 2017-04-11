Обострение на Донбассе: военные понесли потери

Вчера, 09:25

Боевики продолжают применять различное вооружение

Противостояние не утихает. Фото: AFP
Противостояние не утихает. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении противник из БМП обстреливал Водяное. Позиции украинских военных в районе Гнутово и Гранитного попали под огонь противотанковых гранатометов. 

На Донецком направлении опорные пункты у Зайцево, Песок и Луганского противник обстреливал из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки – из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, военные у Крымского и Катериновки попали под огонь минометов.

За минувшие сутки на Донбассе пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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