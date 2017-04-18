Обострение на Донбассе: военных атаковала бронетехника боевиков

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обостряется. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня. Эпицентром противостояния продолжает оставаться Мариупольское направление, где из 120-мм минометов калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новогригорьевку, Чермалык и Марьинку. Позиции украинских морпехов у Водяного попали под огонь БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник обстреливал Авдеевку. Позиции военных у шахты Бутовка обстреляли из противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении позиции у Катериновки противник применил минометы 82-мм калибря и автоматические гранатометы.

За минувшие сутки один украинский воин получил ранения.