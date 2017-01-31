Обострение в Авдеевке: Морги завалены телами российских военных и боевиков – Шкиряк

Рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих кураторов из РФ, сообщил советник главы МВД

По оперативной информации источников в Донецке, в морги города за последние трое суток доставлено уже около 80 трупов уничтоженных российских военных и боевиков т.н. "ДНР", много раненых. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Ввиду значительных потерь, рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих российских кураторов относительно приказа о наступлении в районе авдеевской "промки", – написал он на своей странице в Facebook.

По данным Шкиряка, приказ атаковать Авдеевку и осуществить прорыв в глубь нашей территории дал Генштаб ВС РФ – "прямой основатель и руководитель российских террористических банд "ЛДНР", безусловно по указанию Путина".

"Цель – очередной шантаж и попытка запугивания украинской стороны для возможных уступок Кремлю в рамках "Минского процесса". Не угадали, не пролезет!" – подчеркнул советник главы МВД.

Он отметил, что сейчас наши воины мужественно держат оборону, прочно удерживают свои и отбитые у боевиков позиции и дают достойный отпор агрессору.

"Продолжается позиционное противостояние, но оккупанты снова могут совершить попытку прорыва, чтобы отбить утраченные плацдармы. Война с РФ продолжается и снова переходит в режим активных боевых действий", – подытожил Шкиряк.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.