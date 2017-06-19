ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими

Сегодня, 03:24

О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва

ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими, фото AFP
ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими, фото AFP

Возле н.п. Байрак близ оккупированной боевиками Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате инцидента травмы получили два человека. 

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 16 июня, пишет "Украинская правда". 

О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва.

По словами пострадавшей, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Также она отметила, что они часто пользовались дорогой, на которой произошел инцидент.

По данным сотрудника экстренной службы в Горловке, грузовик подорвался на противотанковой мине.

"На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", – отмечается в отчете.
ОБСЕ, женщина, Байрак, грузовик, травмы, инцидент, подорвался
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе подорвался грузовик. Фото: AFP

На Донбассе подорвался грузовик с мирными жителями

Вчера, 02:39

Инцидент произошел на подконтрольной боевикам территории

Донбасс

За три года зафиксировало 34 056 жертв. Фото: AFP

С начала года на Донбассе погибли 47 мирных граждан - ОБСЕ

17 Июня, 14:07

По данным миссии, еще 222 человека получили ранения в результате обстрелов 

Донбасс

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на склады с российской «гумпомощью». Фото: AFP

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на склады с российской "гумпомощью"

17 Июня, 10:37

Сотрудники миссии увидели, как на территорию двух складов заехали фуры из РФ с неизвестным грузом

Донбасс

Боевики задержали наблюдателей. Фото: AFP

Боевики перекрыли шипами дорогу перед наблюдателями ОБСЕ

15 Июня, 16:00

Инцидент произошел на оккупированной территории Донецкой области

Донбасс

Александр Хуг, фото Sharij.net

Количество жертв среди мирного населения на Донбассе увеличилось на 110% - ОБСЕ

14 Июня, 09:45

Хуг отметил, что гражданское население на Донбассе погибает из-за обстрелов на линии разграничения

Донбасс

Боевикам не удалось поразить летательный аппарат, фото Телеграф

На Донбассе беспилотник ОБСЕ попал под обстрел

13 Июня, 03:41

Боевикам не удалось поразить летательный аппарат

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования