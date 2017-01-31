Остановка Авдеевского коксохима грозит гуманитарной катастрофой

В Авдеевке уже нет электричества и воды, завод поддерживает отопление

Полная остановка работы Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) из-за отсутствия электроснабжения, причиной которого стало повреждение линий электропередач вследствие непрекращающегося обстрела завода, может привести к гуманитарной катастрофе в городе. Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

В результате обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации. В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка.

Сообщается, что в настоящий момент в городе отсутствует электричество и водоснабжение.

"Метинеест" призывает прекратить боевые действия, чтобы провести ремонт линии электропередач и возобновить подачу электричества и воды в Авдеевку.

Как сообщалось, гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов заявил, что завод смог удержать до утра обогрев города, благодаря коксовому газу, но потребность в природном газе возростает.

Напомним, из-за боев Авдеевка осталась без света, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Температура в жилых домах продолжает снижаться, а жители Авдеевки готовы бежать из города.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В городе работает 11 пунктов обогрева. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города (40 градусов). В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

"Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие населенные пункты (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск) – для этого подготовлены 80 автобусов, которые единоразово могут вывезти до 3 тысяч человек, – сообщили спасатели. – Также для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 600 человек за один рейс".

Кроме того, Гуманитарный штаб Рината Ахметова перенаправил в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров, которая направлялась на выдачу наборов в Бахмутский район. В палаточный городок МЧС, в котором оборудованы пункты обогрева и полевая кухня, доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов.