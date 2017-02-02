Погибшего под Авдеевкой капитана наградили орденом "Золотая Звезда"

Сегодня, 01:42

Порошенко посмертно присвоил погибшему под Авдеевкою капитану Андрею Кизило звание Героя Украины

 

Погибшего под Авдеевкой капитана наградили орденом &quot;Золотая Звезда&quot;
Погибшего под Авдеевкой капитана наградили орденом "Золотая Звезда"

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – отметили в пресс-службе президента.

Напомним, сегодня на Майдане Независимости попрощались с бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой. Четверо бойцов погибли в боях 29 января, еще трое – 30 января. 

На сегодняшний день известны имена только четверых погибших: капитан Кизило Андрей Александрович, сержант Бальченко Владимир Иванович; солдат Оверченко Дмитрий Александрович; сержант Крижанский Владимир Алексеевич.
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