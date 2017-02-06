Помощник Путина Сурков неоднократно приезжал на Донбасс – СБУ

Помощник президента РФ Владислав Сурков участвует в организации агрессивных действий России против Украины, и Служба безопасности Украины неоднократно фиксировала его приезд на оккупированную территорию Донбасса. Об этом рассказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Комментируя информацию военной разведки о том, что недавно в оккупированном Донецке было совещание при участии Суркова, Ткачук сказал журналистам в понедельник: "Наверное, лучше спросить у военной разведки, если они могут что-то дополнительно сообщить. Наша служба владеет большим количеством подтверждений того, что господин Сурков непосредственно принимает участие в организации агрессивных действий РФ по отношению к Украине как на оккупированных территориях, так и на другой территории, в виде дестабилизационных процессов".

Он также отметил: "Ранее, не говоря об этом визите, мы фиксировали неоднократно приезды господина Суркова на территорию оккупированного Донбасса. Что касается конкретно этого случая, прошу обратиться к коллегам из разведки".

Как сообщалось, 24 октября 2016 года народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил факт взлома группой украинских хакеров "КиберХунта" почты Суркова.

На сайте "КиберХунты" были обнародованы документы, которые содержат планы мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, информационной дискредитации президента Украины Петра Порошенко и его окружения, планы по продвижению федерального статуса Закарпатской области Украины, а также по использованию Венгрии и Румынии для решения задач в отношении Украины.

В свою очередь в Кремле открещиваются от причастности Суркова к опубликованным документам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает информацию о документах, в которых указывается причастность Москвы к дестабилизации ситуации в Украине.