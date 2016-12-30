Появилось видео передачи боевикам "ДНР" 15 человек (видео)

Во время передачи освобожденных боевиков, присутствовали также родственники украинских пленников

В сети появилось видео, как вчера, 29 декабря, украинская сторона в качестве жеста доброй воли передавала боевикам т. н. "ДНР" 15 ихних пособников. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале ТСН.

Отметим, что украинскую сторону представлял советник главы СБУ Юрий Тандит, а данное событие не было закрытым, и его освещали журналисты.

Также журналисты отмечали, что на передачу пленных, которая состоялась в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки, также прибыли родственники украинских военных, которые пока находятся в плену боевиков.

Как заявлял сам Тандит, во время передачи 15 осужденных в Украине за терроризм указанные люди благодарили, а боевики не выражали радости по поводу происходящего. По его словам, Украина готова идти дальше, только чтобы освободить своих 48 людей, которых удерживают на оккупированных территориях.

Напомним, 27 декабря состоялась передача двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников. Ранее главари "ДНР/ЛНР" заявляли, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов назвал аферой передачу боевиками двух пленных женщин украинской стороне. Он считает, что боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными.