Военное преступление: Тука пояснил, что грозит за вывоз угля из ОРДЛО в РФ

Вчера, 15:10

Вывоз угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Россию противоречит международным нормам 

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org
Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина может подать иски в международные суды при наличии доказательств вывоза угля из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сегодня сообщил журналистам, передает "РБК-Украина".

Тука подчеркнул, что если такие события происходят, то это противоречит международным нормам.

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"Есть у нас возможность получить фотоснимки и с высоким разрешением, в том числе фото пересечения госграницы, и если такие факты будут зафиксированы, то это как минимум повод для подачи исков... Если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", – пояснил замминистра.

Напомним, ранее руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Энерго Денис Диденко заявил, что боевики так называемых республик "ЛНР" и "ДНР", которые захватили украинские шахты на временно неконтролируемой территории Донбасса, вывозят с этих территорий порядка 200 тыс. тонн угля ежемесячно
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