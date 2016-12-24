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Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7826/38_main.1482535586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/38_tn.1482535586.jpg Донбасс По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении

Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков

Сегодня, 01:26

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении

Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков, фото РБК-Украина
Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков, фото РБК-Украина

По информации разведки штаба АТО, российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенной минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Сами обстрелы будут осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украины территории, но и по тем, что временно контролируются боевиками.

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;

На Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится известное предприятие "Бахмутский Агросоюз".

Указанная штабом АТО информация доведена до Совместного центра контроля и координации, а также к СММ ОБСЕ в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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