Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении

По информации разведки штаба АТО, российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенной минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Сами обстрелы будут осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украины территории, но и по тем, что временно контролируются боевиками.

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;

На Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится известное предприятие "Бахмутский Агросоюз".

Указанная штабом АТО информация доведена до Совместного центра контроля и координации, а также к СММ ОБСЕ в Украине.