Результаты работы Гумштаба: кому помогли и что будет в 2017-м

С августа 2014 Гуманитарный Штаб Рината Ахметова ежедневно доставляет продуктовые наборы и медикаменты на Донбасс. Помощь получают украинцы по обе стороны линии разграничения. Несколько месяцев назад т.н. "власти" на неподконтрольной территории запретили работу Гумштаба. Сайт "Сегодня" побывал на презентации итогов работы штаба за прошедший год и узнал, как крупнейшая в Европе частная гуманитарная миссия будет работать в этом году.

Миллионы продуктовых наборы и тысячи спасенных жизней

В 2014-м жители Счастья Луганской области остались без средств к существованию, рассказывает координатор стационарного пункта Гумштаба Ольга Тюрина. Практически полгода здесь не выплачивались пенсии, бюджетники сидели без зарплат, а огромная часть предприятий прекратили свою работу. Город постоянно обстреливался.Единственная помощь, которая позволила выжить местным жителям, уверена Ольга, продуктовые наборы Гумштаба.

Ольга Тюрина (слева) и Римма Филь. Фото: Данил Павлов

"Первые колоны Гумштаба пришли в Счастье в октябре 2014. Это было такое отчаянное время, о котором вспоминать больно. Наши пенсионеры, бюджетники, инвалиды – не получали ни копейки. Представляете себе бюджет пенсионера или бюджетника. Скопить ничего нельзя, а жить нужно было. И когда не было никакой надежды, в город пришли гуманитарные конвои", – рассказывает Ольга Тюрина.

Ситуация улучшилась, но и сейчас для многих местных жителей продуктовый набор Гумштаба составляют весь рацион питания. "Сейчас не так сложно, не так часто стреляют, есть свет. Тогда, в 2014-м, до первой гуманитарной машины в Счастье стояла звенящая тишина. Когда пришла первая машина, когда начали ее разгружать и люди собрались, они впервые за долгое время стали говорить громко. Сейчас гуманитарная помощь тоже очень важна. Очень многие люди до сих пор выплачивают долги, которые собрались. Были шесть месяцев без доходов, жили в долг", – отмечает координатор стационарного пункта в Счастье.

Результаты работы Гуманитарного штаба за прошлый год:

Выдали 4 287 759 продуктовых набора

360 детей отдохнули в летних лагерях

Оплатили сложное лечение и операции для 2666 человек

58 детей прошли реабилитацию

Роздали 1525 наборов лекарств для детей

"Гуманитарный штаб – личная инициатива Рината Ахметова. Он принял решение помочь землякам выжить в условиях войны. За время конфликта Штаб стал самой крупной гуманитарной миссией, работающей на Востоке Украины. Это уникальный случай в истории, у нас нет свидетельств о подобных фактах, о подобных масштабах помощи", – рассказывает координатор Штаба Римма Филь.

Работа Гуманитарного Штаба основывается на данных социологических исследований, отмечает генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. "Выбирали населенные пункты с худшей гуманитарной ситуацией, выясняли, какие есть потребности. Опубликовали гуманитарную карту, которая выступала опорой для других организаций", – рассказывает эксперт. Всего по заказу Гумштаба КМИС провел девять опросов, в каждом опросили около 2000 жителей. Опросы проводили по мобильному и стационарному телефонам.

4-летняя Милана Абдурашитова одна из 57 детей, которые прошли с помощью Гуманитарного штаба курс реабилитации. Кроме того, девочки установили современный протез. 24 января 2015 во время минометного обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе девочка потеряла маму и осталась без левой голени. 27-летняя мама Миланы Ольга работала продавцом в магазине. Во время обстрела она вместе с дочерью находилась на работе. Когда женщина услышала взрывы, побежала закрывать дверь, рядом со зданием взорвался снаряд – женщина погибла, а девочке удалось чудом уцелеть.

Милана с психологом и бабушкой

О работе в 2017-м

В этом году работу Гуманитарного штаба на неподконтрольной территории заблокировали. Как рассказывает директор организации Александр Вишняков, 28 февраля группа вооруженных людей заблокировала работу "Донбасс Арены" и 28 пунктов выдачи гуманитарной помощи. С этого момента сотрудники Гуманитарного штаба не имеют доступа к Арене, а сотни тысяч жителей Донбасса не могут получить продуктовые наборы.

Сейчас Гумштаб работает в "серой зоне". В 2017-м основное внимание Гуманитарный Штаб будет уделять помощи в "серой зоне" и обеспечению медицинской помощью детям, рассказывает член набсовета Штаба Наталья Емченко. "Мы запустили большую программу "Здоровое сердце." Сейчас география этой программы распространилась на Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Запорожскую области. Чтобы не делать полостную операцию, не оставались шрамы, в этих операциях используется окклюдер. На бедре деток с пороком сердца делается крошечное отверстие, и через катетер за полчаса доставляется новый клапан, он становится на место и служит всю жизнь. Ребенок просыпается уже со здоровым сердцем. Это просто магия", – говорит Наталья Емченко.

Продуктовый набор. Фото: Данил Павлов

На данный момент продуктовые наборы для социально незащищенных категорий населения выдаются в 24 стационарных пунктах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. В десятки сел на линии соприкосновения наборы доставляют мобильные бригады волонтеров.

Отметим, за два с половиной года Штаб Рината Ахметова стал самой крупной гуманитарной миссией, оказывающей помощь на Востоке Украины. Волонтеры выдали более 11,7 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. По словам директора организации, Штаб спас более 1 миллиона 139 тысяч человеческих жизней.