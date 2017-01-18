Российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта

В районе Донецка, на участке от Спартака до Старомихайловки отмечается возросшая интенсивность действий ДРГ боевиков. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По информации экспертов, диверсанты применяют различные оптические средства ведения разведки.

"Кроме ДРГ, укомплектованных российскими наемниками и подготовленными местными боевиками, отмечается появление на этом участке как минимум одной штатной ДРГ спецназа ГРУ ВС РФ, данное подразделение имеет современное вооружение и снаряжение, бойцы отличаются высоким уровнем подготовки. В задачах данной ДРГ – разведка участка обороны ВСУ в районе Донецкого аэропорта", – отметили в ИС.

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли полицейских. Инцидент произошел 17 января, во время выезда правоохранителей на вызов.