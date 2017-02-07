Самые горячие точки Донбасса 7 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:45

Залпы артиллерии звучат по всей линии фронта

Боевики ведут обстрелы на всех направлениях. Фото: AFP
Боевики ведут обстрелы на всех направлениях. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Донецком направлении украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров обстреливали Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино также огонь вел танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия противника.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский боец был ранен.
танк, огонь, боевики, артиллерия, бмп, обстрелы, позиции, широкино, режим прекращения огня, гнутово, лебединское, Водяное, луганское
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 7 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: AFP

В Авдеевке сохраняется напряженная обстановка: боевики применили танки

Сегодня, 13:32

Противник устраивает многочасовые обстрелы города

Донбасс

Авдеевка приходит в себя. Фото: полиция

Авдеевка приходит в себя после обстрелов боевиков

Сегодня, 13:11

В городе удалось восстановить электроснабжение

Донбасс

В разведке рассказали о текущей обстановке на Донбассе. Фото: AFP

Разведка назвала виновников гибели и разрушений на Донбассе

Сегодня, 11:56

Обстановка на востоке страны остается напряженной

Донбасс

Боевики устроили ловушку на военных. Фото: AFP

Снайперы боевиков устроили ловушку для украинских офицеров

Сегодня, 11:09

Военные рассказали подробности инцидента

Донбасс

Боевики получили помощь. Фото: AFP

Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки

Сегодня, 10:44

Техника и живая сила прибыли в район Харцызска

Донбасс

Боевики готовятся к эвакуации. Фото: AFP

Боевики готовятся к эвакуации и боям

Сегодня, 10:27

Противник проводит мобилизацию "силовых" структур

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования