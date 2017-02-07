Самые горячие точки Донбасса 7 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов
Залпы артиллерии звучат по всей линии фронта
За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Донецком направлении украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.
На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров обстреливали Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино также огонь вел танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия противника.
За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский боец был ранен.
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