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Штаб Рината Ахметова раздал более 11 миллионов наборов выживания (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/59_main.1484582261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/59_tn.1484582261.jpg Донбасс Мирные жители ждут помощи и надеются на мир 

Штаб Рината Ахметова раздал более 11 миллионов наборов выживания (видео)

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Сегодня, 17:56

Мирные жители ждут помощи и надеются на мир 


Они хотели убежать от войны, но опять оказались под огнем. Пенсионеры Синийчуки  покинули Донецк в разгар боевых действий. Едва обосновались на новом месте, как и там начались обстрелы. Сейчас дом, в котором поселились старики, разрушается, а глава семьи страдает от недуга.

Елена в течение года спасает свой дом от разрушения. Из-за обстрелов в стенах одна за другой появляются трещины.

"Вот эту жужалку мы высыпаем, чтобы эта вся сторона не выпала. Когда ударная волна была – нам дверь с окнами вырвало", – показывает Елена Синийчук, переселенка из Донецка.

Почти три года назад супруги покинули Донецк. Думали в Новобахмутовке пересидеть трудные времена. Однако выжить на новом месте оказалось сложнее.

"Мы целый год не получали пенсию... Нам практически нечего было есть", – говорит Елена.

Когда-то этот свитер сидел на нем как влитый, вспоминает Станислав Яковлевич. Голод и болезни нанесли вред здоровью. Перед войной обнаружили онкологию.

"Вырезали голосовую связку, поражена раком и сказали – гуляй, Вася, до встречи. Вот я и гуляю", – сказал Станислав Синийчук, переселенец из Донецка.

За два года еще один диагноз: опухоль кишечника. Спасти жизнь врачи успели. Но в любой момент мужчине может потребоваться неотложная помощь.

"Медицинского пункта нет. У нас если "скорая" приезжает, то только из Очеретино при условии, что есть бензин", – отметила Елена.

Елена всегда рядом с мужем. Единственный день, когда женщина идет из дома – приезд волонтеров штаба Рината Ахметова.

"Все выстраиваемся там, в клубе, и ждем эту помощь, потому что всякая ситуация бывает. Вот нет денег, а помощь есть", – сказала женщина.

За два с половиной года штаб Рината Ахметова раздал более 11 миллионов 100 тысяч наборов выживания.

"Ринат Леонидович… дай Бог ему здоровья, конечно, он просто хороший человек. Он никому не отказал в помощи, никогда. Если он услышит мои слова, возможно, он вспомнит ... 15 участок вспомнит, соседей которые рядом с ним жили, много чего есть вспомнить, когда-то я обращалась к нему с просьбой маленькой. Он мне помог", – добавила Елена.

Несмотря на пережитое, пенсионеры не отчаиваются – только бы скорее наступил мир.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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