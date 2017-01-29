Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 08:29

На Луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP
Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

На Донбассе в субботу зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ранен один боец, сообщили в штабе спецоперации

"Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций по всем направлениям, в том числе и из тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранило", – говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении – с 122-мм артиллерии боевики обстреляли – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. С минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы боевиков.

На Донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозвановку.
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