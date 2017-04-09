Ситуация на Донбассе резко обострилась

Вчера, 08:40

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Боевики увеличили количество провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки позиции украинских войск были обстреляны 59 раз, четверо украинских воинов получили ранения.

Как рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации подполковник Ярослав Чепурной, эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление.

Так, морских пехотинцев в Широкино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном – из 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.

По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новогригорьевки бил из БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березового вел огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП бил по опорным пунктам в районе Песок. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Опытного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. В районах Песок, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.
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