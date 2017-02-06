Сколько заплатит Украина за блокаду Донбасса (видео)

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Сегодня, 01:31

По мнению участников блокады, власть торгует углем с самопровозглашенными республиками.


Пока армия сдерживает натиск боевиков на линии соприкосновения, другие люди поставили под удар энергобезопасность страны. Под благовидным предлогом. 25 января группа добровольцев под руковдством народных депутатов, среди которых – Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Павел Костенко – на перегоне в Луганской области начали блокаду железнодорожного сообщения. Второго февраля блок-пост на переезде появился возле Бахмута – в Донецкой области. По словам участников акции – они таким образом не дают торговать с неподконтрольными территориями. В реальности – оставили украинскую энергетику без угля в разгар зимы. Сколько заплатит Украина за блокаду? 

Железнодорожная станция Бахмут. С самого утра люди в камуфляже перекрывают пути. Они утверждают, что борются с контрабандой с неподконтрольных территорий. На место сразу приезжает полиция.

Этот локомотив с пустыми вагонами стоит здесь восьмой день. Дорога впереди перерезана. Не деревяными ежами, а в буквальном смысле – участники блокады просто вырезали метр рельсов. В палатке под мостом постоянно дежурят окло пятнадцати человек. Общаются охотно, но – не на камеру. Говорят, борьба с контрабандой, – только одна из целей. Чего еще хотят – объясняют просто.

По мнению участников блокады, власть торгует углем с самопровозглашенными республиками. И это нужно прекратить. У жителей местных городов и поселков – другое мнение: без угля жизнь остановится.

Уголь, остаться без которого так боятся эти люди, – украинский. О торговле с оккупантами или боевиками, даже речи нет. На временно неподкронтрольной территории действительно остались производственные площадки украинских компаний. И эти предприятия добывают и производят продукцию, которую сами же и вывозят на контролируюмую территорию. Они исправно платят налоги в украинский бюджет. Только за прошлый год – более 31-го миллиарда гривен.

"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий", – говорит Андрей Рева, министр соцполитики.

Объяснить это участникам блокады попытался глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. После встречи с ним активисты согласились пропустить на временно неподконтрольную территорию несколько вагонов.

На Славянской ТЭС подтвердили: отопительная катастрофа на носу. Запасов угля осталось менее чем на неделю. Потом – придется топливо покупать. Быстро взять уголь можно только... в России, по завышенным ценам.

Вслед за энергетическим кризисом, говорят эксперты, как снежный ком начнут накапливаться и гуманитарные проблемы.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уверены: сложившаяся ситуация на руку только противнику. А депутаты-организаторы блокады – волей или неволей ему подыгрывают.

Ветераны АТО и бойцы добровольческих батальонов, которые ранее и сами блокировали транспортное сообщение с неподконтрольными территориями, сегодня уверены – контрабанду такими методами не остановить. Да и пленным бойцам – не помочь. А вот навредить тем, кто с оружием в руках защищает страну, – можно.

Убытки от "блокады" – огромные. А со временем они станут просто колоссальными. В профильных ведомствах подсчитали, если не восстановить пути, Украина потеряет более 30 миллиардов гривен. И такую дыру в бюджете закрыть будет нечем.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Источник:

Еженедельник "События"

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