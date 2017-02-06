Сколько заплатит Украина за блокаду Донбасса (видео)

Пока армия сдерживает натиск боевиков на линии соприкосновения, другие люди поставили под удар энергобезопасность страны. Под благовидным предлогом. 25 января группа добровольцев под руковдством народных депутатов, среди которых – Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Павел Костенко – на перегоне в Луганской области начали блокаду железнодорожного сообщения. Второго февраля блок-пост на переезде появился возле Бахмута – в Донецкой области. По словам участников акции – они таким образом не дают торговать с неподконтрольными территориями. В реальности – оставили украинскую энергетику без угля в разгар зимы. Сколько заплатит Украина за блокаду?

Железнодорожная станция Бахмут. С самого утра люди в камуфляже перекрывают пути. Они утверждают, что борются с контрабандой с неподконтрольных территорий. На место сразу приезжает полиция.

Этот локомотив с пустыми вагонами стоит здесь восьмой день. Дорога впереди перерезана. Не деревяными ежами, а в буквальном смысле – участники блокады просто вырезали метр рельсов. В палатке под мостом постоянно дежурят окло пятнадцати человек. Общаются охотно, но – не на камеру. Говорят, борьба с контрабандой, – только одна из целей. Чего еще хотят – объясняют просто.

По мнению участников блокады, власть торгует углем с самопровозглашенными республиками. И это нужно прекратить. У жителей местных городов и поселков – другое мнение: без угля жизнь остановится.

Уголь, остаться без которого так боятся эти люди, – украинский. О торговле с оккупантами или боевиками, даже речи нет. На временно неподкронтрольной территории действительно остались производственные площадки украинских компаний. И эти предприятия добывают и производят продукцию, которую сами же и вывозят на контролируюмую территорию. Они исправно платят налоги в украинский бюджет. Только за прошлый год – более 31-го миллиарда гривен.

"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий", – говорит Андрей Рева, министр соцполитики.

Объяснить это участникам блокады попытался глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. После встречи с ним активисты согласились пропустить на временно неподконтрольную территорию несколько вагонов.

На Славянской ТЭС подтвердили: отопительная катастрофа на носу. Запасов угля осталось менее чем на неделю. Потом – придется топливо покупать. Быстро взять уголь можно только... в России, по завышенным ценам.

Вслед за энергетическим кризисом, говорят эксперты, как снежный ком начнут накапливаться и гуманитарные проблемы.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уверены: сложившаяся ситуация на руку только противнику. А депутаты-организаторы блокады – волей или неволей ему подыгрывают.

Ветераны АТО и бойцы добровольческих батальонов, которые ранее и сами блокировали транспортное сообщение с неподконтрольными территориями, сегодня уверены – контрабанду такими методами не остановить. Да и пленным бойцам – не помочь. А вот навредить тем, кто с оружием в руках защищает страну, – можно.

Убытки от "блокады" – огромные. А со временем они станут просто колоссальными. В профильных ведомствах подсчитали, если не восстановить пути, Украина потеряет более 30 миллиардов гривен. И такую дыру в бюджете закрыть будет нечем.

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