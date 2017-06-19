Спецслужбы нашли очередной российский след на Донбассе

Сегодня, 12:45

СБУ нашла в "серой зоне" осколочный выстрел ОГ-7В к ручному противотанковому гранатомету


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины нашла в зоне боевых действий на Донбассе очередной тайник с российским оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника, обустроенного в заброшенном здании у Славянска, правоохранители изъяли три реактивных пехотных огнемета "Шмель".

"Эксперты проводят исследования идентифицирующих признаков огнеметов, поскольку на территории Украины производство подобного вооружения не производится", – говорится в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что в так называемой "серой зоне" нашли осколочный выстрел ОГ-7В к ручному противотанковому гранатомету российского производства.

"Вблизи одного из поселков Донецкой области, в так называемой "серой зоне", оперативники спецслужбы обнаружили осколочный выстрел ОГ-7В к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. Согласно выводам специалистов, боеприпас разработан оборонным предприятием Российской Федерации "Научно-производственное предприятие "Базальт", г. Москва, и принят на вооружение российской армией в 1999 году", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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