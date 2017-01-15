Стала известна причина гибели трех военных, тела которых передали боевики
На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения
Трое украинских военнослужащих, тела которых вывезли из оккупированного Донецка представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", погибли в результате подрыва на одной растяжке.
Об этом заявил глава проекта "Эвакуация 200" Михаил Котелевский в комментарии "Громадскому ТВ".
"Это бойцы Охримченко, Сонько и Трубин из 501-го отдельного полка морской охраны", – сказал Котелевский.
По его словам, это были именно те трое солдат, которые пропали без вести 8 января. На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения — в Сумскую, Кировоградскую и Николаевскую области.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.
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