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Стала известна причина гибели трех военных, тела которых передали боевики http://www.segodnya.ua/img/article/7883/31_main.1484465421.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/31_tn.1484465421.jpg Донбасс На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения

Стала известна причина гибели трех военных, тела которых передали боевики

Сегодня, 09:28

На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения

Боевики отдали тела украинских бойцов. Фото: Фейсбук
Боевики отдали тела украинских бойцов. Фото: Фейсбук

Трое украинских военнослужащих, тела которых вывезли из оккупированного Донецка представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", погибли в результате подрыва на одной растяжке.

Об этом заявил глава проекта "Эвакуация 200" Михаил Котелевский в комментарии "Громадскому ТВ".

"Это бойцы Охримченко, Сонько и Трубин из 501-го отдельного полка морской охраны", – сказал Котелевский.

По его словам, это были именно те трое солдат, которые пропали без вести 8 января. На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения — в Сумскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.
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