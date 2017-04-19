Три года войны на Донбассе: 10 трагедий, ужаснувших Украину

Три года назад на востоке Украины начались активные боевые действия. Вооруженное противостояние со Славянска расползлось по Донецкой и Луганской области. Примерно треть этих территорий до сих пор остается оккупированными боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР"

В ООН отмечают, что за время конфликта на Донбассе погибли около 10 тысяч человек и почти 23 тысячи получили ранения. Сайт "Cегодня" вспоминает самые кровопролитные трагедии Донбасса.

1. Крепость Донбасса

Май 2014 года. Оборона Донецкого аэропорта стала показательным и в то же время одним из самых трагических эпизодов войны. С мая 2014 года украинские военные под ураганными обстрелами в течение месяцев удерживали стратегический объект, находящийся в черте оккупированного города.

На штурм воздушной гавани боевики бросали пехоту и бронетехнику при поддержке артиллерии. Но выбить украинских военных не удавалось. За свою стойкость и мужество защитников аэропорта боевики окрестили их "киборгами". Ежедневные штурмы и массированные обстрелы из тяжелых орудий не приносили результата.

Атаки боевиков успешно отбивались 242 дня. "Киборги" выдержали – бетон не выдержал" – эта пословица вошла в историю вместе с украинскими бойцами. 22 января 2015 года рухнуло здание нового терминала, которое находилось под контролем украинских защитников. Оборонять руины не было смысла, и военным пришлось покинуть территорию аэропорта, которая к этому времени больше напоминала лунный пейзаж.

Точное количество погибших с обеих сторон до сих пор неизвестно. Но можно сказать однозначно, что этот счет идет на десятки, если не сотни убитых.

2. Сбили военный тяжеловоз

14 июня 2014 года в небе над Луганском произошла одна из самых масштабных катастроф связанных с украинской военной авиацией. Грузовой самолет Ил-76 с украинскими десантниками на борту был сбит боевиками. При заходе на посадку в Луганский аэропорт, который удерживали украинские солдаты, боевики обстреляли самолет из зенитных орудий и ПЗРК. Получив критические повреждения, транспорт рухнул на землю, не дотянув до взлетно-посадочной полосы.

На борту находилось 49 военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

3. Трагедия в Зеленополье

11 июля 2014 года под селом Зеленополье в Луганской области произошел вероломный обстрел украинских военных, которые выполняли задачу по прикрытию отдельных участков границы от вторжения вражеских войск. Как тогда заявили в украинском командовании, огонь велся со стороны российской границы из реактивных систем залпового огня "Град".

В результате обстрела погибли 22 бойца, а также была повреждена техника.

4. Крушение "Боинга"

17 июля 2014 года самолет Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал недалеко от села Грабово Донецкой области. Предварительные результаты расследования установили, что самолет был сбит с помощью зенитного комплекса "Бук". Обломки самолета, летевшего на высоте около 10 тысяч метров, разлетелись на несколько километров. На борту воздушного судна находилось 298 человек, включая 15 членов экипажа. Все они погибли. По своим масштабам трагедия вошла в десятку крупнейших авиакатастроф. Расследование случившегося продолжается до сих пор.

5. Переломный Иловайск

В августе 2014 года произошел переломный момент в противостоянии на Донбассе. Если с самого начала конфликта украинские военные практически ежедневно рапортовали об освобождении от боевиков очередного населенного пункта, то в августе 14-го ситуация поменялась.

В Иловайске произошло одно из самых масштабных и кровопролитных сражений за все время военной операции. В небольшом городке украинские военные внезапно наткнулись на ожесточенное сопротивление боевиков, и в считанные дни сводная рота 93-й и 17-й бригады ВСУ, а также подразделения добровольцев оказались в окружении. Несколько суток вокруг города кипели мощнейшие бои, но пробить окружение не удавалось.

Стороны договорились о "зеленом коридоре", чтобы украинские военные могли беспрепятственно покинуть город. Однако колонну украинских военных, которые принялись выходить, боевики попросту начали расстреливать в упор.

Данные о погибших украинских военных до сих пор не известны – в разных источниках цифры варьируются от сотен до тысяч. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, в боях под Иловайском документально подтверждена гибель 459 человек и ранения 478 бойцов.

6. Обстрел школы с детьми

1 октября 2014 года в Донецке начался учебный год, который был перенесен на месяц позже из-за постоянных обстрелов. Редкие школьники, не покинувшие охваченный войной город с семьями, потянулись на первый звонок. И в 10 часов утра боевики обстреляли школу № 57, расположенную в Киевском районе.

Снаряд разорвался в пяти метрах от здания школы. В этом момент там находились 238 человек, из которых 70 детей и 28 учителей. Погибли четыре человека: учитель биологи, двое родителей учащихся и один боевик. Еще восемь – получили ранения разной степени тяжести, семеро из них доставлены в больницы. Среди учащихся пострадавших не было.

В это же время из системы залпового огня был произведен обстрел маршрутного такси, которое двигалось по Киевскому проспекту по маршруту № 17 (Щегловка – микрорайон Мирный). Под обстрелами погибли шесть человек, еще один получил ранение. Примечательно, что боевики в этот же день ликвидировали все следы обстрела, поскольку по разлету осколков, отмечают местные жители, было нетрудно установить, что обстрел маршрутки велся со стороны центра города.

7. Обстрел автобуса

13 января 2015 года на трассе Донецк – Мариуполь произошла страшная трагедия. Боевики обстреляли украинский блокпост "Бугас" из реактивных систем залпового огня "Град". В это время на блокпосту находился автобус Златоустовка – Донецк с мирными жителями.

Фото: AFP

Осколки снаряда практически изрешетили тонкий кузов пассажирского транспорта. В результате обстрела погибли 12 человек – пятеро мужчин и семь женщин. Еще 18 пассажиров получили различные ранения.

8. "Черный" четверг

22 января 2015 года многие жители Донецка называли "черным" четвергом. Около половины десятого утра обстрелу подверглась остановка общественного транспорта по улице Куприна в Ленинском районе. Снаряды упали как раз в тот момент, когда к остановке подъехал троллейбус с пассажирами.

От взрыва снаряда погибли девять человек, более 10 получили различные ранения. Самопровозглашенные "власти" так называемой "ДНР" заявили, что обстрел произвели украинские военные. Однако их позиции от места событий находились на расстоянии 15 километров, позже стало известно, что остановка была обстреляна из миномета, дальность полета снарядов которого не превышает 10 километров.

9. Мариуполь в огне

24 января 2015 года в Мариуполе микрорайон Восточный подвергся массированному обстрелу из реактивной артиллерии. В субботу около 11 часов дня снаряды начали падать на головы ничего неподозревающих мирных жителей.

От снарядов боевиков погиб 31 человек, в том числе – два маленьких ребенка. Еще 117 человек, из которых 11 детей, получили различные ранения. Некоторые пострадавшие навсегда остались калеками.

Финансовый ущерб городу от обстрела составил почти 100 миллионов гривен.

10. Обстрел Краматорска

4 февраля 2015 года Краматорск Донецкой области прямо в середине рабочего дня был обстрелян боевиками. Снаряды реактивной артиллерии падали в дома и на улицы, по которым шли ничего не подозревающие мирные жители. Также обстрелу подвергся и аэродром, на котором находится штаб украинских силовиков.

Сперва в Донецкой обладминистрации заявили, что Краматорск был обстрелян со стороны Горловки из установки "Торнадо", находящейся на вооружении ВС Российской Федерации. Однако позже в штабе военной операции уточнили, что боевики использовали другой тип боеприпасов – "Смерч".

"Мы знаем, что выстрелы производились из Горловки. Мы знали, что туда заходят четыре установки – такие данные разведки имеются. Но никто не думал, что именно во время подготовки переговоров в Минске будет нанесен удар по мирным кварталам города Краматорск", – заявил тогдашний губернатор Донецкой области Александр Кихтенко.

По официальной информации, во время обстрела Краматорска погибли семь мирных жителей и двое военнослужащих, ранены 63 человека, среди которых – пятеро детей и 32 военнослужащих.