"Тупой и недалекий": Геращенко жестко "прошелся" по "Гиви"

Нардеп считает, что смерть главаря боевиков не скажется на боеготовности врагов или ослаблении атак на украинских военных

Народный депутат Антон Геращенко считает, что не нужно радоваться смерти Михаила Толстых "Гиви", так как на его место из РФ могут прислать действительно толкового главаря боевиков. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Гиви" был недалеким, умственно ограниченным человеком. Это был тупой исполнитель воли российских кураторов, который собирал человеческие отбросы со всей России, настроенных против Украины людей и бросал их в бой против наших солдат, они убивали мирных граждан", – сказал Геращенко и добавил, что "Гиви" представлял из себя человеческий мусор.

В то же время он считает, что еще рано радоваться, так как на место "Гиви" могут поставить более хитрого и умного командира боевиков.

"То, что его ликвидировали или российские спецслужбы, или его товарищи, означает лишь то, что на его место поставят, скорее всего, более умного, более хитрого и подлого врага Украины. Мне понятна радость многих комментаторов в Facebook, но с точки зрения ослабления давления на Украину или боеготовности человеческих войск, созданных при поддержке России, я бы не радовался", – подчеркнул политик.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".