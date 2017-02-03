У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки

В то же время Песков утверждает, что в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов

В Кремле рассчитывают, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для атак на Вооруженные силы Украины.

"Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на "агрессивные действия" Вооруженных сил Украины", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заметил: "Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов".

Как известно, президент России Владимир Путин утверждает, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Напомним, расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года).

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.