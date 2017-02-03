У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки

Сегодня, 16:04

В то же время Песков утверждает, что в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

В Кремле рассчитывают, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для атак на Вооруженные силы Украины.

"Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на "агрессивные действия" Вооруженных сил Украины", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заметил: "Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов".

Как известно, президент России Владимир Путин утверждает, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Напомним, расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года).

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
россия, Донбасс, ВСУ, песков, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В результате обстрелов боевиков в Авдеевке разрушены почти три десятка жилых домов. Фото: twitter

В Авдеевке разрушены 28 жилых домов – вице-премьер

Сегодня, 13:22

Из 11 областей Украины в город направляются строительные материалы, сообщил Зубко

Донбасс

Руины и пустота: боевики накрыли Авдеевку залпами "Градов" и танков

Сегодня, 13:23

Жители оккупированной Макеевки рассказали, какую технику применил противник

Донбасс

Александр Хуг и члены СЦКК под Донецком. Фото: Twitter СММ ОБСЕ

Хуг рассказал об угрозах, которые нависли над Авдеевкой

Сегодня, 13:35

Замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул опасность гуманитарной и экологической катастрофы в городе, который обстреливают боевики

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев

Сегодня, 14:14

Замглавы АП надеется, что прошедшие дебаты помогут решить вопрос с вводом миротворцев на Донбасс

Донбасс

Дональд Трамп. Фото: AFP

Молчание Трампа подбадривает Кремль на дальнейшую эскалацию на Донбассе - Rzeczpospolita

Сегодня, 14:25

Как отмечается, новый взрыв насилия должен был заставить Трампа занять более решительную позицию: он или за, или против Украины

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

В АП назвали "проверенный способ", как остановить наступление врага

Сегодня, 14:30

Елисеев заявил, что нужно усилить санкции против России, которая вместе с боевиками разжигает насилие в регионе

Украина

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

В Авдеевке боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями боеприпасы - Минобороны

Сегодня, 15:10

Военные саперы продолжают очищать жилые кварталы Авдеевки от взрывоопасных предметов

Футбол

Дарио Срна. Фото AFP

Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Сегодня, 15:15

Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки

Украина

Фото из Facebook Bogdan Taranin

ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

Сегодня, 15:19

Стратегическая высота позволяет контролировать две трассы, ж/д узел и фильтровальную станцию

Донбасс

Александр Турчинов (справа). Фото: turchynov.com

Турчинов жестко ответил на огонь боевиков по гражданским объектам в Авдеевке

Сегодня, 15:39

Секретарь СНБО отметил, что за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования