Участники блокады Донбасса говорят, что их собираются разгонять силой

Депутат Парасюк, который участвует в блокаде, заявил, что попытка разгона акции будет фатальной ошибкой силовиков

Участники блокады железной дороги в Луганской области заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена", – сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", – говорится в заявлении.

Вместе с тем, один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил "Громадському радіо": "Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь – это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины", – сказал он.

Кроме того, народный депутат Владимир Парасюк, который участвует в блокаде, в эфире канала "112 Украина" заявил, что попытка разгона акции будет самой фатальной ошибкой силовиков.

"Пусть попробуют, но это будет их самой фатальной ошибкой, которую они совершат по отношению к этой ситуации. Я бы не советовал руководителям силового блока такие вещи делать, потому что здесь стоят подготовленные ребята, которые смогут себя защитить", – подчеркнул Парасюк.

Он также выразил убеждение, что "блокаду поддержит вся Украина, потому что всем надоела война".

"Мы будем стоять здесь до конца. Сейчас мобилизируемся, будем перекрывать другие железнодорожные ветки. И не только железнодорожные ветки, а также и автомобильную контрабанду, которая идет фурами", – сказал депутат.

Он также предположил, что в понедельник-вторник может быть заблокирован еще один контрольно-пропускной пункт.

Как сообщалось, железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.