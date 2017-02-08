Уголовники и иностранцы: полиция рассказала, кто блокировал трассу на Донбассе

Сегодня, 17:40

Некоторые участники так и не смогли пояснить смысл своего присутствия

Неизвестные перекрыли трассу. Фото: sputnik.az
Неизвестные перекрыли трассу. Фото: sputnik.az

Правоохранители установили личности мужчин, которые 6 февраля заблокировали автодорогу "Бахмут-Константиновка". Об этом рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам среди 28 участников акции оказались: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины.

"Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить, что он здесь делает", – пояснил Аброськин.

Остальные блокирующие – уроженцы Ивано-Франковска, Крыма, Запорожья, Харьковщины и России. 

Напомним, 6 февраля вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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