Украина дополнит иск против РФ в Международный суд ООН фактами обстрелов Авдеевки – Климкин

По его словам, это военное преступление – не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, обрекать тысячи человек на то, что они не могут получить тепло

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН против России фактами обстрелов Авдеевки.

"Когда 25 тыс. человек остались без электрики и более чем 15 тыс. человек при такой температуре остались без тепла и то, что делает сейчас правительство Украины с целью помочь, то, что переключили коксохим (Авдеевский коксохимических завод – Ред.) на поддержку тепловых сетей – это очень важно. Но это военное преступление – не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, сознательно обрекать тысячи человек на то, что они не могут получить тепло. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы вместе, к сожалению, наблюдаем в последние дни", – сказал Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном во вторник в Мариуполе (Донецкая область).

По словам министра иностранных дел, в ситуации с Авдеевкой имеет место сознательная эскалация и сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.