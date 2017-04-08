"Укртелеком" прекратил работу на Донбассе

Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью

ПАО "Укртелеком" впредь не будет предоставлять услуги на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба компании.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", – гласит сообщение на сайте компании.

Как сообщалось, 1 марта "Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой области.

"Около 200 тысяч наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компания централизованно отключила донецкий фрагмент от национальной сети", – сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям национального оператора Михаил Шуранов.