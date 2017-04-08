"Укртелеком" прекратил работу на Донбассе

8 Апреля 2017, 21:33

Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью

 

&quot;Укртелеком&quot; прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
"Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

ПАО "Укртелеком" впредь не будет предоставлять услуги на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба компании.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", – гласит сообщение на сайте компании.

Как сообщалось, 1 марта "Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой области.

"Около 200 тысяч наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компания централизованно отключила донецкий фрагмент от национальной сети", – сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям национального оператора Михаил Шуранов.
услуги, интернет, укртелеком, связь

Вы сейчас просматриваете новость ""Укртелеком" прекратил работу на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Сколько придется заплатить за газ. Фото: архив

Будет ли абонплата на газ и сколько придется платить украинцам: новые решения регулятора

7 Апреля, 07:51

Как заявляют в НКРЭКУ, 10 апреля члены комиссии соберутся, чтобы приостановить решение о введении абонплаты на газ  

Украина

В Украине приостановили работу все центры "Паспортный сервис", фото ovir.org.ua

В Украине приостановили работу все центры "Паспортный сервис"

6 Апреля, 20:59

О возобновлении работы будет сообщено на сайте  

Харьков

Жителей Харькова оставили без онлайн-порно

5 Апреля, 17:15

Незаконный бизнес ликвидировали местные правоохранители

Одесса

Одесский припортовый завод. Фото: NewsNetwork

Суд запретил "Укртрансгазу" ограничивать подачу газа на ОПЗ

4 Апреля, 13:17

При этом на следующий день после определения суда "Укртрансгаз" увеломил ОПЗ о снижении давления подачи газа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования