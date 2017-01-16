Уникальные истории семей, защищающих Родину (видео)
События на ТК Украина
Почему родственники вместе вступают в ряды армии?
Когда на фронт идет близкий человек – вся семья переживает за его жизнь и здоровье. Когда вместе служат родные люди – волнений больше. Но и больше уверенности, что отец или брат и поддержит, и защитит в трудную минуту. Когда-то военные династии были в необычайном почете, как и трудовые. В нынешней украинской армии также немало случаев, когда вслед за отцом или матерью служить идут дети. Почему родственники вместе вступают в ряды армии?
На окраине Авдеевки – бой. Плотность огня такая, что выстрелы и взрывы сливаются в один общий гул.
Бой стихает. Фельдшер Арсен возвращается с позиций в хорошем настроение. Никто из его побратимов не пострадал.
Мужчина в фартуке отец Арсена – Всеволод. Он тоже боец 72-й бригады. По совместительству – повар. Сын пришел. Отец заставляет его поесть.
Скоро год, как Всеволод в армии.
Пришлось подписывать контракт. Прослужил полгода – и за ним пошел сын. С осени воюют вместе.
В это время в бронежилете, каске и с фотоаппаратом Елена – на передовой.
Елена в начале войны была волонтером. А потом пошла служить. Сейчас пресс-офицер 72-й бригады. Вокруг бой, она дает интервью.
Пока мама бегала под пулями, ее ожидала дочь Кристина. Загрузили вещи и опять на передовую.
Когда мама попала на фронт, Кристина еще училась в школе. В свободное время помогала с волонтерством. Сейчас ей 18 лет, и она пошла в армию, как и мама.
В пехоту не взяли. А в штабе служить Кристина не хотела. Предлагали быть связистом, поваром. Но девушка настояла на артиллерии.
Родные братья – Артем и Дима – на боевых позициях чистят оружие. От самого начала АТО воюют вместе.
Волноваха, Новотроицкое, Авдеевка – таков военный путь братьев. Боевое крещение прошли тоже вместе.
Артем и Дмитрий стараются не терять друг друга из виду.
Дима говорит: когда брата ранило, это был один из самых страшных дней на войне.
В этом едва ли не единственный минус, когда родственники воюют вместе – говорят командиры.
Но разлучить братьев так и не решились.
На войне где опасность подстерегает за каждым углом, где сырость, холод и грязь нет надежнее поддержки, чем плечо близкого человека. Вот и едут на фронт брат с братом, отец с сыном, или мать с дочерью. Военные говорят, на то она и семья чтобы все невзгоды переживать вместе.
Потерять близкого – большая трагедия.
Шахта Бутовка. Боец Стас показывает позиции. Здесь тоже служили два брата. Виталий и Александр.
Виталика ранили в бою. Врачи десять дней боролись за жизнь бойца. Его брат Саша был в это время на передовой.
Если кто-то из близких погибает, командиры стараются второго родственника отправить домой.
Арсен опять возвращается на позиции. Всеволод переживает, но говорит, что привык.
Свою дочь Елена пыталась отговорить или перевести поближе к себе.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Уникальные истории семей, защищающих Родину (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии