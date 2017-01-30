В Авдеевке остывают батареи в квартирах и вторые сутки нет света

Сегодня, 20:15

Боевики перебили электроснабжение коксохимзавода, предприятие начали консервировать

Авдеевский коксохимический завод. Фото: Facebook, Муса Магомедов
Авдеевский коксохимический завод. Фото: Facebook, Муса Магомедов

В Авдеевке из-за непрекращающихся обстрелов обесточено градообразующее предприятие – Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). Несколько часов назад снарядами был перебит последний из трех высоковольтных вводов линии электропередач, питающих завод.

"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", – сообщил директор предприятия Муса Магомедов.


Жители Авдеевки в ужасе: город остался без света и тепла, а на улице температура воздуха достигает -20 градусов. "Вводы на АКХЗ перебиты, завод встал. Город и без отопления даже и света. Если воду не сольют из системы – хана всему", – сообщили они через соцсети, после чего связь с городом практически пропала. Удалось узнать, что уже остывают батареи в квартирах.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский подтвердил, что АКХЗ обесточен. Кроме того, без электроснабжения осталась фильтровальная станция. "Рашисты перебили последнюю линию электропередач в Авдеевку. Обесточена фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электрики и без теплоснабжения", – сообщил губернатор в соцсетях. Авдеевцы добавляют, что света нет вторые сутки.

Жители Донецка сообщают, что вот уже третьи сутки из черты города в сторону Авдеевки стреляет крупнокалиберная артиллерия. "Проносятся снаряды прямо над головой, стрельба идет из Куйбышевского и Киевского районов, с Гвардейки. Мы уже скоро оглохнем от этих "минусов", – сообщил дончанин Константин Юрченко.

Полиция в Авдеевке перешла на усиленный вариант несения службы. "В городе остаются жить 25 тысяч мирных жителей. Температура уже снизилась до -18 градусов. Люди находятся в критическом положении. Военно-гражданская администрация и ГСЧС делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы в городе", – сообщил глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По информации Аброськина, в Авдеевку отправлен сводный отряд из числа сотрудников главка. "Полицейские будут обеспечивать общественный порядок в городе, в случае необходимости помогать жителям. Полиция города переведена на усиленный режим несения службы", – подчеркнул Аброськин.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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