В Авдеевке ранен мирный житель

В ходе обстрела Авдеевки боевиками так называемой "ДНР" был ранен мирный житель.

"В дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. 40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной", – сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

По факту открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.