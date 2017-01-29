В Авдеевке ранен мирный житель

Сегодня, 12:35

Боевики обстреливают город с раннего утра 

Боевики обстреливают Авдеевку. Фото: AFP
Боевики обстреливают Авдеевку. Фото: AFP

В ходе обстрела Авдеевки боевиками так называемой "ДНР" был ранен мирный житель.

"В дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. 40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной", – сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

По факту открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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