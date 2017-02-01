В Авдеевке удалось избежать катастрофы – глава ГСЧС

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается сложной, но на сегодня полностью контролируемой. Об этом сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Из-за постоянного обстрела российскими террористами остаются отключенными от электроснабжения Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивают водо- и теплоснабжение 22-м тыс. абонентам города. Первоочередными заданиями, которые были немедленно определены местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС и другими службами, позволили не допустить перерастание ситуации до катастрофических размеров", – сказал он.

По словам Чечеткина, на данный момент обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города, в квартирах поддерживается температура воздуха 12-15 градусов. Для недопущения переохлаждения и предоставления помощи населению функционирует пункт жизнеобеспечения, в котором организовано питание. Дополнительно в случае усложнения ситуации ГСЧС готова развернуть еще один пункт жизнеобеспечения.

Также предусмотрено разворачивание пунктов обогрева в дошкольных и учебных заведениях города Авдеевка. При этом в городе все также отсутствует электроснабжение. Но социально значимые объекты города – дом престарелых, больницы – обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Для поддержания работы объектов социально-бытовой сферы организовано их подключение к автономным генераторам. Всего подключено 8 генераторов. В резерве содержатся еще 6 генераторов различной мощности. Дополнительно из Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей службой привлечены электростанции мощностью 110 и 200 киловатт.

Водоснабжение жителям города сейчас осуществляется по графику 2 раза в сутки за счет созданных резервов. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор мощностью 200 киловатт, который доставлен из Запорожской области. Дополнительно предусмотрена и организована развозка населению питьевой воды шестью специальными автомобилями для питьевой воды и четырьмя автоцистернами для технической воды.

"ГСЧС разработан детальный план эвакуации населения в случае усложнения ситуации, которым предусмотрено в случае усложнения вывоз около 12-ти тыс. человек в ближайшие 10 населенных пунктов и смежные с Донецкой областью регионы. Для осуществления поэтапной эвакуации населения подготовлены и содержатся в полной готовности 180 автобусов, которые могут перевезти в безопасные районы одновременно 4 тыс. человек. На протяжение прошлых суток из Авдеевской городской больницы перевезены в центральную районную больницу города Константиновка 15 тяжелобольных. Осуществлена эвакуация 20-ти человек пожилого возраста из дома престарелых в поселок городского типа Билецкое Добропольского района. Сейчас по желанию организовано и осуществляется перевозка 140-ка человек – это в основном дети и их родители – в город Святогорск в оздоровительные комплексы "Жемчужина Донетчины" и "Изумрудный городок", – сообщил глава Службы.

Как отметил Чечеткин, с целью защиты гражданского населения и решения первоочередных нужд ГСЧС совместно с местными органами власти организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, который работает непосредственно в городе. По этим телефонам граждане могут обращаться по вопросам эвакуации и предоставления необходимой помощи. Организован поквартирный обход социально незащищенных слоев населения, изучается проблема и предоставляется помощь. Проводится разъяснительная работа среди населения о местах размещения пунктов жизнеобеспечения и порядка действий в случае осуществления и организации эвакуационных мероприятий. Организован контроль за противопожарным состоянием и защитой печей коксохимического завода. Обеспечен правопорядок, организована правозащита имущества и объектов города.

Кроме того, по словам глава ГСЧС, только за последние сутки доставлено и роздано почти 10 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, а также 900 продовольственных наборов.

Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.