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На Донбассе российским военным угрожает суд Линча – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7851/53_main.1483352187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/53_tn.1483352187.jpg Донбасс Местное население возмущено поведением и агрессией боевиков 

На Донбассе российским военным угрожает суд Линча – разведка

Сегодня, 12:15

Местное население возмущено поведением и агрессией боевиков 

Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP
Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, подобная реакция вызвана беспричинной агрессией российских военнослужащих и применением оружия, что приводит к гибели гражданских лиц.

"Командованием 1 и 2 АК (Армейские корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". – Ред.) ВС РФ запрещено в дни новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды во избежание случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", – отмечают в разведуправлении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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