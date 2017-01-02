На Донбассе российским военным угрожает суд Линча – разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, подобная реакция вызвана беспричинной агрессией российских военнослужащих и применением оружия, что приводит к гибели гражданских лиц.

"Командованием 1 и 2 АК (Армейские корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". – Ред.) ВС РФ запрещено в дни новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды во избежание случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", – отмечают в разведуправлении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных.