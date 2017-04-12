В Донецк прибыло чеченское подкрепление – ИС
Понаехавшие вооружены пулеметами и снайперскими винтовками
В Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах
Задача новоприбывших – усиление подразделений боевиков, занимающих позиции вблизи микрорайона Трудовские и Александровки.
"Кроме автоматов АК отмечается наличие пулеметов ДШК, снайперских винтовок СВД, гранатометов. Прибывшие наемники расселены в домах, оставленных жителями", – отметили в ИС.
Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.
Вы сейчас просматриваете новость "В Донецк прибыло чеченское подкрепление – ИС". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии