В Донецк прибыло чеченское подкрепление – ИС

Сегодня, 10:12

Понаехавшие вооружены пулеметами и снайперскими винтовками

В Донецк прибыло подкрепление для боевиков. Фото: AFP
В Донецк прибыло подкрепление для боевиков. Фото: AFP

В Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах

Задача новоприбывших – усиление подразделений боевиков, занимающих позиции вблизи микрорайона Трудовские и Александровки. 

"Кроме автоматов АК отмечается наличие пулеметов ДШК, снайперских винтовок СВД, гранатометов. Прибывшие наемники расселены в домах, оставленных жителями", – отметили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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