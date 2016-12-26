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В Донецкой области проходит масштабная благотворительная акция "Ринат Ахметов –детям!" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/88_main.1482702240.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/88_tn.1482702240.jpg Донбасс Проекту уже 16 лет, он проходит ежегодно

В Донецкой области проходит масштабная благотворительная акция "Ринат Ахметов –детям!" (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 23:43

Проекту уже 16 лет, он проходит ежегодно


В Украине – 72 тысячи детей, лишенных родительского тепла. Это – дети-сироты и оставшиеся без опеки при живых родителях. Печальную лепту в эту статистику внесла война на Донбассе. Но, к счастью, сотни мальчиков и девочек ежегодно находят новые семьи. В том числе – благодаря социальной программе усыновления "Сиротству – Нет!" фонда Рината Ахметова. В преддверии новогодних праздников в Донецкой области проходит масштабная благотворительная акция "Ринат Ахметов – детям!". Проекту уже 16 лет, он проходит ежегодно. 

Сергей и две его сестры побывали во многих приютах. После того как их мать лишили родительских прав, заботу о младших взяла Юля – она всего на год старше Сережи. О прошлой жизни вспоминают неохотно.

Дети почти поверили, что издевательства – это норма. И только когда попали в этот детский дом семейного типа, узнали: бывает и по-другому.

Сейчас у Надежды и Владимира на воспитании восемь детей. И двое внуков.

Когда старшей, тоже приемной, дочери исполнилось 17, супруги решили: самое время стать многодетными.

Но взять ребенка на воспитание – это только начало долгого пути к взаимопониманию и доверию. Каждый день Карнаухам приходится доказывать детям, что они их любят и могут защитить.

Многие пришли в этот дом совершенно беспомощными в быту. Даже подросткам объясняли, как правильно выбирать одежду, гладить, мыть посуду.

До войны у большого семейства было большое хозяйство: одних нутрий около 300. Из-за боевых действий в Славянске потеряли практически все и едва уцелели сами.

В 2014-м на помощь пришел благотворительный Фонд Рината Ахметова. Уже много лет он поддерживает детские дома семейного типа и приемные семьи.

Не только вывезли подальше от войны, поддерживали продуктами Позже Карнаухи вернулись в родной Славянск.

В день Святого Николая сотрудники Фонда Ахметова – желанные гости в доме. Вот уже 16 лет Фонд Ахметова проводит масштабную акцию "Ринат Ахметов-детям!".

Этот проект начался еще в 2001-м, с визита Рината Ахметова и композитора Игоря Крутого в несколько донецких школ и детских учреждений.

"С самого начал, когда Ринат Ахметов принял решение, что он будет системно помогать детям , это было очень созвучно его жизненной философии которая говорит что: каждый ребенок должен воспитываться в семье", – говорит Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

С каждым годом акция становилась все масштабнее. Покупались дома для детских семейных домов, как можно больше детских домов и интернатов принимали участие.

Благотворительный проект за 16 лет уже добрая традиция. И даже война не помешала его реализации. Только за последние два года участниками акции стали сотни тысяч ребят.

В этом году новогодние подарки от Рината Ахметова получат более пяти тысяч мальчиков и девочек из интернатов и детских домов Донецкой области. 

Кроме сувениров и праздничных наборов, для детей организовали мероприятия в развлекательных центрах.

"В этом году мы решили кроме вручения подарков устроить детям праздник. Это действительно грандиозные праздники, это дарит им ощущение сказки, это дарит им ощущение приближающегося праздника", – говорит
Евгения Рзаева, руководитель проекта "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова.

Еще 135 тысяч подарков от имени учредителя Фонда Рината Ахметова передадут детям Донбасса предприятия группы СКМ.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина". 
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Источник:

Еженедельник "События"

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