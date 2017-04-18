В Краматорске осудили многодетную мать, из-за которой малыш остался без пальцев

Сегодня, 12:32

Сын женщины обжег руки, но она три недели не обращалась к врачам за медицинской помощью

Фото: vklinike.com
Фото: vklinike.com

В Краматорске Донецкой области  осудили 26-летнюю девушку, из-за которой ее трехлетний ребенок остался без пяти пальцев на правой руке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе судебных слушаний установлено, что 18 мая 2016 года мать-одиночка, воспитывающая четырех малолетних детей, оставила их одних дома почти на сутки, в результате чего мальчик 2013 г.р. схватился за электрическую плиту и обжег руку. Увидев ожоги ребенка, женщина в течение трех недель не обращалась за медицинской помощью. Как следствие, некроз и гнойное воспаление ожоговых ран привели к ампутации пяти пальцев правой конечности малыша и нарушении ее двигательной функции", – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Горе-мать своей вины в зале суда так и не признала.

Отмечается, что сейчас женщина беременна пятым ребенком, а ее дети находятся в социальных учреждениях. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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