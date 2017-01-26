В Луганской области заблокировали еще одну ж/д станцию

Ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железную дорогу в Луганской области, заблокировали еще одну станцию – Светланово, сообщает "штаб блокады торговли с оккупантами".

"Мы открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами. Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии столкновения с российскими оккупантами", – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook в четверг вечером.

В штабе указали, что большую часть времени они тратят на инженерное обустройство местности.

"Продолжение следует", – предупреждают организаторы акции.

В свою очередь, народный депутат Семен Семенченко на странице в Facebook прокомментировал этот шаг: "Ветераны войны за независимость ответили на угрозы силового противостояния и открытия уголовных дел расширением географии блокады".

Как сообщалось, ветераны АТО 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск – Попасная на участке Горское – Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова рассказала, что на 41 км перегона находится около 55 чел. в камуфляже, среди них – народные депутаты С.Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз написал в Facebook, что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны. Он убежден, что акция угрожает энергетической безопасности всей страны: "Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины".