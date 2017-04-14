В ОБСЕ назвали "болотом" обстановку на Донбассе

Сегодня, 17:03

Александр Хуг прокомментировал ситуацию на востоке страны

В ОБСЕ рассказали о ситуации на Донбассе. Фото: 112.ua
В ОБСЕ рассказали о ситуации на Донбассе. Фото: 112.ua

Ситуация на Донбассе остается вообще неизменной, поэтому стороны, подписавшие минские соглашения, должны их выполнить, чтобы были изменения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"Тяжелая ситуация, которую мы видим, я бы назвал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается – она не меняется. Она остается такой пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так и оставалось. Однако в канун Пасхи самое время изменений, поэтому те, кто у власти должны действовать уже, они должны выполнить договоренности, которые они подписали. И только тогда мы сможем говорить о прогрессе", – сказал Хуг.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.
ОБСЕ, власть, изменения, соглашения, минские соглашения, СММ ОБСЕ, Александр Хуг, На Донбассе
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