В ОБСЕ назвали "болотом" обстановку на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается вообще неизменной, поэтому стороны, подписавшие минские соглашения, должны их выполнить, чтобы были изменения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"Тяжелая ситуация, которую мы видим, я бы назвал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается – она не меняется. Она остается такой пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так и оставалось. Однако в канун Пасхи самое время изменений, поэтому те, кто у власти должны действовать уже, они должны выполнить договоренности, которые они подписали. И только тогда мы сможем говорить о прогрессе", – сказал Хуг.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.