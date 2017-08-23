В Покровске ребенок упал с четвертого этажа

В Покровске в результате падения с четвертого этажа был тяжело травмирован шестилетний мальчик. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, ЧП произошло минувшим вечером.

"Ребенок находился в спальне. В это время его мать, оставив мальчика без присмотра, готовила на кухне ужин. Окно было открыто, и мальчик, пытаясь посмотреть на улицу, выпал. Соседи, которые находились во дворе дома, сразу вызвали скорую помощь", – рассказали в полиции.

Мальчик с многочисленными травмами головы и переломами ребер был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние медики оценивают как тяжелое. В отношении родителей начато уголовное производство.

Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.