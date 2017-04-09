Военных атаковала бронетехника боевиков

Вчера, 18:34

На Донбассе не утихает вооруженное противостояние

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Начиная с полуночи боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении под огонь 120-мм минометов и гранатометов попало Новотроицкое. Опорные пункты украинских войск у Новогригорьевку обстреляли БМП противника.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по военным в Авдеевке. Из гранатометов различных систем обстрелял Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Крымское.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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