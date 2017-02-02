Военный фоторепортаж: как живут люди в Авдеевке под обстрелами (фото)

Сегодня, 11:09

Паники в городе нет, военные и полиция охраняют порядок и помогают местным жителям 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Ситуация в Авдеевка, которая находится под обстрелами боевиков, остается напряженной.

Сейчас в городе развернуты полевые кухни, а местные жители получают помощь со всей страны.

Со вчерашнего дня – 1 февраля – военнослужащие Вооруженных Сил Украины подключились к обеспечению жителей Авдеевки самым необходимым во избежание гуманитарной катастрофы в городе.

Сейчас паники в городе нет. В основном эвакуируют детей.

По состоянию на 09:00 2 февраля в Авдеевке открылась школа №7, там восстановился учебный процесс.

Напомним, 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Позже был объявлен режим тишины до 17:00, чтобы дать возможность ремонтным бригадам начать работы.
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Источник:

"Сегодня"

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