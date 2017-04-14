Вооруженные боевики ради наркотиков сбежали с позиций

В соединениях и частях боевиков обеих псевдореспублик растет количество преступлений и правонарушений в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, боевики 7 отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения и с оружием, оставили передовые позиции. После этого они пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в Дебальцево.

"Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.