Вооруженные боевики ради наркотиков сбежали с позиций

Сегодня, 11:22

На оккупированных территориях растет количество преступлений

Боевики сбежали с позиций. Фото: AFP
Боевики сбежали с позиций. Фото: AFP

В соединениях и частях боевиков обеих псевдореспублик растет количество преступлений и правонарушений в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, боевики 7 отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения и с оружием, оставили передовые позиции. После этого они пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в Дебальцево.

"Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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