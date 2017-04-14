Вооруженные боевики ради наркотиков сбежали с позиций
На оккупированных территориях растет количество преступлений
В соединениях и частях боевиков обеих псевдореспублик растет количество преступлений и правонарушений в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, рассказали в разведке, боевики 7 отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения и с оружием, оставили передовые позиции. После этого они пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в Дебальцево.
"Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", – отметили в ведомстве.
Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.
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