Введение миротворцев на Донбасс блокирует Россия – глава миссии Украины при НАТО

Сегодня, 01:46

Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ легким оружием, а также вариант введения на Донбасс миротворцев ООН

 

Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины
Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины

Ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия, заявил в эфире Радио Свобода первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны на Донбассе. "Если минские соглашения за три года не привели к миру, возможно есть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате ... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант – обеспечение (Донбасса – ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто это блокирует – та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков ", – заявил Пристайко.

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Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минская-2".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечение каких-либо наблюдательных сил на линию разграничения в Донбассе возможно лишь при согласии и украинских властей, и боевиков.
Россия, Донбасс, ООН, миротворцы, Пристайко

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Источник:

УНИАН

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