Выборы под дулом автомата: посол ФРГ сделал неожиданное заявление по Донбассу

Сегодня, 09:50

Выборы должны пройти согласно европейским стандартам с обеспечением безопасности их проведения, отмечает дипломат

Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина
Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина

Посол германии в Украине Эрнст Райхель уверен, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Посол привел в пример выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – сказал Райхель.

Он отметил, что в любом случае выборы должны пройти согласно европейским стандартам с обеспечением безопасности их проведения.

"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", – подчеркнул дипломат.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Павел Климкин, обсуждение возможности проведения выборов на Донбассе невозможно без конструктивной позиции РФ по ключевым вопросам: обеспечение безопасности и соблюдение стандартов ОБСЕ.
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