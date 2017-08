За время конфликта на Донбассе погибли более 2700 гражданских – Красный Крест

Более 2,7 тысяч гражданских лиц погибли с начала боевых действий в районе проведения АТО на Донбассе, заявили в Международном комитете Красного Креста в Украине.

Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw