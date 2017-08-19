За время конфликта на Донбассе погибли более 2700 гражданских – Красный Крест

По данным организации, более миллиона семей были вынуждены покинуть свои дома

Более 2,7 тысяч гражданских лиц погибли с начала боевых действий в районе проведения АТО на Донбассе, заявили в Международном комитете Красного Креста в Украине.

Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) 19 августа 2017 г.

"Более 2,7 тысяч гражданских погибли из-за военного конфликта в Украине, более миллиона семей были вынуждены покинуть свои дома. Люди по обе стороны линии разграничения, которые стали заложниками конфликта, продолжают страдать, а медицинские и гуманитарные работники рискуют жизнью, чтобы оказать им помощь", – говорится в сообщении организации.

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Ранее в ОБСЕ сообщили, что число жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.