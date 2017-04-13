Переселенцы из Донбасса: "Одни называют нас сепарами, другие – дают жилье и работу"

Три года назад унитарность Украины была под угрозой. Задуренные пропагандой бабушки и дедушки, уверовавшие в то, что с запада придут их убивать, честно шли в первых рядах митингов против Киева рядом с молодчиками с русским выговором и паспортами.

Тогда казалось, что волнения на Донбассе – локальный конфликт, который скоро закончится. Дескать, выпустят пар и разойдутся. Но постепенно противостояние перешло в фазу боевых столкновений. Когда Донецк покинули военные и правоохранители, уступив место удивительно профессионально воюющим "шахтерам" и "трактористам", жителям стало ясно – беда пришла надолго.

"Мы донецким жилье не сдаем!"

Отношение жителей остальной части Украины к происходящему на Донбассе было неоднозначным. "Честно говоря, мы были еще ошарашены Майданом, бегством Януковича, сменой власти и, как говорили тогда, вектором движения страны. Была какая-то эйфория от происходящего, а события в Донецке казались нам временными. Когда мы узнали о захвате Славянска и Краматорска, стало страшно – очень все начало походить на войну. А потом в соседский дом пришел "цинк" с телом парня-ВСУшника. Мать плакала у гроба страшно, – вспоминает жительница Кропивницкого Лилия Матвейчук. – Первый порыв был обвинить всех – солдат из России, политиков, жителей Донецка, допустившим войну… Но потом стало ясно, что жителей просто использовали как картинку, в реальности все было продумано и сделано без них. Когда у нас появились первые переселенцы оттуда и мы поговорили с ними, то начали очень им сочувствовали. Люди потеряли дом и все что у них было".

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Жители подконтрольных Украины территорий разделились на два условных лагеря. Одни до сих пор заявляют, что жители Донецка и других оккупированных городов – коллаборационисты, которых следует лишить гражданства либо отделить эту территорию – "и пусть их Россия кормит". Именно такие украинцы отказывались сдавать жилье "донецким" и "луганским", покинувшим свои города в поисках спасения либо не принимали на работу, либо ставили кабальные условия.

"Мне по работе приходится ездить практически по всей Украине, – рассказывает дончанин Алексей. – И когда началась война я все чаще начал сталкиваться с людским недоверием. Будто все донецкие – боевики и бандиты. Помнится, как только все начиналось, летом 2014 года, я приехал в Киев, попытался снять квартиру – никто не хотел сдавать. Только узнавали о прописке, открыто говорили: "Мы донецким не сдаем!" или просто просили перезвонить попозже и потом не брали трубку. И так по всей Украине! В какой город не приедешь, обязательно тебе будут отказывать в съеме жилья. К примеру, в том месяце, одна дамочка в Полтаве меня вообще поразила, заявила: "Я вам не сдам квартиру. Донецк это же не Украина, у вас там своя страна".

Переселенцы рассказывают, что иногда, даже не разбираясь в причинах, люди готовы винить в бедах первого попавшегося. И порой в ход идут самые нелепые аргументы.

"Многие думают, что раз вот Янукович отсюда, так мы все виноваты в том, что происходит в стране. Порой доходит до нелепости, – сетует дончанин Юрий. – Часто в бытовых разговорах меня упрекают, что мы допустили войну на востоке, а в спину называют "сепаром". Как им объяснить, что мы всей семьей и на проукраинские митинги ходили и никогда не звали сюда Россию? В то время когда милиция бездействовала, неизвестные в масках и с автоматами захватывали города. Что простые люди могли им противопоставить?"

Обогрели и накормили

К счастью, таких людей единицы. Достаточное количество жителей Украины понимают и сочувствуют Донбассу. "Я знаю очень много людей, которые в 2014 году приглашали семьи, уехавшие из оккупированных городов, жить в свои дома, бесплатно, конечно. Им помогали и кровом, и хлебом, помогали устроиться на работу, а детям – в детские сады и школы. Кто-то просто собирал помощь и отправлял ее на восток. Это были и молодые люди, и старики, – говорит житель Полтавской области Андрей Лаврушко. – Директор станции техобслуживания, где я работаю, давал объявление о приеме на работу автослесарей исключительно переселенцев. Люди третий год работают и зарабатывают, очень благодарны".

Фото: AFP

Вопреки домыслам о кардинальном различии менталитетов жителей восточной и западной частей Украины, львовяне, ивано-франковцы, тернопольцы сочувствуют дончанам, макеевчанам и луганчанам и стараются помочь.

"Зимой 2015 года был курьезный такой случай. До войны мы с семьей постоянно ездили кататься на лыжах в одно село во Львовской области. Жили у одного хозяина в доме, крепко с ним сдружились. Так вот, у нас в Донецке уже война полным ходом – и тут звонок. От этого хозяина. Думаем, сейчас начнет звать к себе кататься, а какие тут лыжи, когда дом трясется каждый день от обстрелов… Да и мало ли, отношение вдруг у него изменилось. Начнет сейчас рассказывать про то, какие мы тут сепаратисты. Ответили на звонок – и он на нас начал сразу ругаться. Мол, что мы себе думаем, почему не приехали к нему, он для нас дом приготовил, жить бесплатно, конечно же, сколько угодно, – рассказала историю дончанка Юлия. – Мы говорим, мол, нам сейчас не до катания и отдыха. Он помолчал и говорит: "Какое катание? Я хочу, чтобы вы уехали от войны и пожили у нас с детьми, пока все не уляжется!" Я чуть не разревелась. Это было так неожиданно, так по-человечески! Мы летом к нему поехали отдохнуть. Так все жители села нам каждый день приносили то картошки мешок, то каких-то пирожков – откармливали нас, жалели".

Жители других регионов Украины с ужасом и сочувствием наблюдают за происходящим на Донбассе. Говорят, что от "русского мира" никто не застрахован, и подобное могло случиться в других областях.

"Слава Богу, что у нас не происходит такого же как в Донецке, – рассказывает харьковчанин Сергей. – А ведь были попытки организовать что-то подобное, но обошлось. Я как представлю, что такой ужас мог бы твориться у нас – мурашки по коже. Нам очень жаль простых людей, которые оказались в такой сложной ситуации, ведь от них по сути ничего не зависело – во всем виноваты политики, которые допустили подобную вакханалию. Мы неоднократно передавали волонтерам различные вещи для беженцев. Так же делали пожертвования – пусть немного, но кому-то это было действительно жизненно необходимо".

Пожалуй, больше взаимопонимания дончане могут встретить среди жителей не оккупированной части Донецкой области. Особенно в тех городах, где какое-то время были представители т.н. "ДНР".

"Сейчас в Мариуполе можно встретить много людей из Донецка. Мне кажется, что именно мариупольчане лучше других понимают беженцев с оккупированных территорий. Во-первых, мы в 2014 году вкусили немножко их "ДНР" и больше не хотим. Во-вторых, в 2015 году боевики обстреляли Мариуполь из "Града", и мы прекрасно понимаем дончан, которые пережили куда больше горя, чем должно выпасть на людскую жизнь. У меня в городе две квартиры и одну из них я сдаю матери-одиночке с ребенком. Мне стало ее так жалко, что я не устанавливала цену. По факту она просто оплачивает коммуналку и дает сверху сколько сможет", – рассказала мариупольчанка Людмила.

Не Маша, а Маричка

Украинцы подметили интересный факт: после начала войны на Донбассе многие из граждан впервые задумались о своей гражданской позиции.

"В разговорах я часто слышу абсолютно серьезны требования проверять жителей Донбасса на патриотичность. Объявить всех с донецкой или луганской пропиской коллаборационистами или пособниками оккупантов, лишить гражданства... В общем, у некоторых есть сдвиг в мозгах, но не в ту сторону. И что интересно – это говорят мирные "диванные воины". Солдаты ВСУ, побывавшие там, относятся к тамошним жителям как к заложникам оккупантов. Говорят, что готовы освобождать территории и жителей, как только будет приказ", – рассказал бывший житель Донецка, а сейчас – киевлянин Олег Сахаров.

По словам Олега, лично он, получив статус переселенца, осознал себя частью страны. "Раньше на это как-то не обращалось внимания. Ну флаг, ну гимн, ну вышиванка… Жена говорит, что сейчас при звуках гимна Украины у нее комок в горле и слезы. Она все чаще в разговорах переходит на украинский язык – не потому что кто-то заставляет, а потому что ей самой хочется. Детям купили вышиваночки в детский сад на праздники. Так они просят надевать их и гулять, и дома ходить. Возможно, кому-то это покажется мелочным или странным, но 6-летняя дочка всерьез требует звать ее не Маша, а Маричка".

Фото: Соцсети

В общении дончан, бежавших от войны и жителей регионов, удаленных от Донбасса, порой случаются и казусные ситуации. "В 2014 году я решила уехать из Донецка в Киев и переждать войну, – рассказывает дончанка Екатерина. – Я столкнулась с тем, что многие вообще не понимают, что происходит на Донбассе. Думают, что тут как на Майдане в Киеве: в одном районе воюют, в другом все тихо спокойно. Вот, например, есть у меня подруга в Киеве, недавно на полном серьезе заявляет, что всегда хотела посетить Донецк, побывать на "Донбасс Арене", прогуляться по городу. И можно ли ей этой весной приехать и пожить недельку в моей пустующей квартире? Я сперва даже не нашлась что ответить. Начала ей объяснять, что в Донецк просто так не въедешь, там стреляют из артиллерии и вообще все атрибуты войны. Подруга лишь отмахнулась, говорит, что это все по телевизору нагнетают, а на самом деле ничего серьезного и я просто не хочу пускать ее в свою квартиру".

Заграничная теплота

Дончане рассказывают, что с самым началом боевых действий простые люди из соседних государств также начали предлагать свою помощь. "В 2014 году, когда в Донецк пришла война, мы с женой были в Турции на отдыхе. Начало боевых действий в Донецком аэропорту наблюдали по телевизору – там по всем каналам крутили эту новость. Отдых был испорчен, – поделился дончанин Александр. – Мы, конечно, переживали за свой город, но больше всего нас удивил турок. Прогуливаясь по городу, мы зашли в магазинчик, разговорились с местным таксистом, который немного понимал по-нашему. И когда он узнал, что мы из Донецка, начал нас уговаривать остаться в Турции. Предлагал бесплатно жить у него, обещал помочь с поиском работы. Мы были до глубины души удивлены и тронуты такой простой человеческой заботой".